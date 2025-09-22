PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (ke) Mühlenstraße, 21.09.2025, 19:08 Uhr

Ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Uslar befuhr die Kreuzstraße in Richtung Mühlenstraße. Im Einmündungsbereich übersah er den Vorfahrtberechtigten Pkw eines 25-jährigen aus Uslar wodurch es zum Zusammenstoß kam. Es wurde niemand verletzt. Die Summe des Gesamtschadens beträgt ca. 1300 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 17:29

    POL-NOM: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

    Bad Gandersheim (ots) - 37589 Kalefeld, Kreisstraße 403, zwischen den Ortschaften Kalefeld und Eboldshausen. Zeit: Sonntag, 21.09.25, 14:30 Uhr Ein bislang unbekannter Täter mit einem grauen Transporter befuhr die K403 von Eboldshausen in Richtung Kalefeld. In einer Linkskurve touchierte er einen entgegenkommenden gelben VW Transporter, wobei beide Außenspiegel beschädigt wurden. Anschließend entfernt sich der ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 16:11

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

    Uslar (ots) - 37170 Uslar, B497, zwischen Neuhaus und Schönhagen, Sonntag, 21.09.2025, 12:10 Uhr Uslar (st) - Am Sonntagmittag befuhr der 68-jährige Fahrzeugführer aus Beverungen mit einem PKW Mercedes die B497 von Neuhaus in Richtung Schönhagen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine in Beton eingelassene Infotafel, sowie ein Haltestellenschild, ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 16:11

    POL-NOM: Verkehrsunfall - ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

    Uslar (ots) - 37194 Bodenfelde, Blumenstraße, Freitag 19.09.2025, 22:57 Uhr Bodenfelde (st) - Die 16-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit einem PKW Skoda die Wienser Straße in Richtung ortseinwärts. In Höhe der Blumenstraße beabsichtigte diese abzubiegen. Dies gelang ihr nicht und sie fuhr geradeaus gegen eine Grundstücksmauer. Die Fahrzeugführerin blieb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren