POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
USLAR (ke) Mühlenstraße, 21.09.2025, 19:08 Uhr
Ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Uslar befuhr die Kreuzstraße in Richtung Mühlenstraße. Im Einmündungsbereich übersah er den Vorfahrtberechtigten Pkw eines 25-jährigen aus Uslar wodurch es zum Zusammenstoß kam. Es wurde niemand verletzt. Die Summe des Gesamtschadens beträgt ca. 1300 EUR.
