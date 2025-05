Feuerwehr Detmold

FW-DT: Orangene Kugel sorgt für nächtlichen Feuerwehreinsatz

In den frühen Morgenstunden des 11.05.2025 wurde das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Um 03:58 Uhr ging der Alarm mit der Erstmeldung ein, dass sich die bekannte "orangene Kugel" auf der Kreuzung Braker Straße / Barntruper Straße befinden solle.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte die Lage schnell klären: Die rund 2 Tonnen schwere und etwa 4,5 Meter durchmessende Kugel befand sich nicht wie gemeldet auf der Fahrbahn, sondern lag in einem Gebüsch am Rand des Nordrings. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, unterstützte die Polizei bei der Gefahrenabwehr und sicherte zusätzlich eine in Mitleidenschaft gezogene Straßenlaterne.

Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben, die noch in der Nacht mit den Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls begann. Die Feuerwehr Detmold konnte den Einsatz nach rund 30 Minuten beenden.

