POL-PDKL: Bei Unfall verletzt

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Autofahrer wurde am Montagmorgen bei einem sogenannten Alleinunfall leicht verletzt. Hierzu kam es, als der 31-Jährige gegen 6:50 Uhr mit seinem Pkw von der Autobahn 6 kommend in Fahrtrichtung Williams Road unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Straße ab. Dort kollidierte das Auto mit einer Betonbarriere und einem Verkehrsschild. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Rettungswagen brachte den 31-Jährigen in ein Krankenhaus. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

