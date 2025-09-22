Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wegen Fahrraddiebstahl Verdächtigen geschlagen

Kaiserslautern (ots)

Ein geliehenes Fahrrad ist einer Frau aus dem Stadtgebiet am Freitagabend abhanden gekommen. Die 21-Jährige meldete der Polizei, dass ihr das E-Bike gegen 19.40 Uhr in der Helenenstraße gestohlen worden sei. Nähere Angaben konnte sie nicht machen, auch das Fahrrad, das sie sich von einem Bekannten geborgt hatte, nicht genauer beschreiben.

Eine Streife rückte aus, fand aber vor Ort weder Zeugen, die etwas beobachtet hatten, noch das verschwundene E-Bike. Die weiteren Ermittlungen hierzu laufen.

Allerdings wurde während der Aufnahme des Sachverhalts bekannt, dass die 21-Jährige einem jungen Mann, den sie im Verdacht hatte, das Fahrrad an sich genommen zu haben, einen Schlag verpasste. Der 18-Jährige hatte den Vorwurf bestritten und war mit der Frau in eine hitzige Diskussion geraten. In deren Verlauf sollen die 21-Jährige sowie ihr Begleiter dem Mann jeweils ins Gesicht geschlagen haben. Die geschwollene Wange des 18-Jährigen sprach für sich. Eine medizinische Behandlung lehnte er jedoch ab. Auf die beiden Täter kommen Strafanzeigen wegen Körperverletzung zu. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell