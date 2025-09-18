Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Betreuungseinrichtung und Arztpraxis; Buntmetalldiebstahl; Lkw extrem überladen

Radfahrer zu Fall gebracht

Ein Radfahrer ist am Donnerstagvormittag von einem Auto angefahren und verletzt worden. Gegen 10.45 Uhr war ein 77 Jahre alter Mann mit einem VW auf der Karlstraße in Richtung B 28 unterwegs und bog nach rechts in die Silberburgstraße ab. Dabei touchierte er einen geradeaus auf dem Radweg fahrenden 76-Jährigen. Dieser stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Eine Untersuchung im Krankenhaus lehnte er ab. (mr)

Reutlingen (RT): Einbrecher unterwegs

Ein Einbrecher hat von Mittwoch auf Donnerstag sein Unwesen in der Peter-Rosegger-Straße getrieben. Zwischen 17 Uhr und sieben Uhr beschädigte der Unbekannte das Fenster einer dortigen Betreuungseinrichtung für Kinder und gelangte so ins Innere. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf zwei Mobiltelefone, die er mitgehen ließ. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (rd)

Eningen (RT): Buntmetall gestohlen (Zeugenaufruf)

Mehrere hundert Kilogramm Buntmetall hat ein Unbekannten von Mittwoch auf Donnerstag von einem Firmengelände in der Max-Planck-Straße gestohlen. Zwischen 17.45 Uhr und 5.45 Uhr verschaffte sich der Täter über einen Zaun Zutritt zu dem Gelände und entwendete rund 700 Kilo im Außenbereich gelagertes Buntmetall und Kupferkabel. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt und bittet unter Telefon 07121/9918-0 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen. (rd)

Filderstadt (ES): Vorfahrt missachtet und mit Radlerin kollidiert

Schwere Verletzungen hat am Donnerstagvormittag eine Radfahrerin bei einem Unfall in Filderstadt erlitten. Gegen 10.30 Uhr wollte ein 89 Jahre alter Renault-Fahrer den Kreuzungsbereich der Goethestraße zur Mörikestraße überqueren. Hierbei übersah er eine bevorrechtige 32-jährige Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Frau wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro beziffert. (gj)

Dußlingen (TÜ): In Arztpraxis eingebrochen

In eine Arztpraxis in der Bahnhofstraße ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 13 Uhr und 7.20 Uhr gelangte ein Unbekannter gewaltsam über eine Tür ins Innere der Praxis. Daraus entwendete er einen Tresor und den Inhalt einer Spardose. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine genauen Informationen vor. Der Polizeiposten Gomaringen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Tübingen (TÜ): Lkw mit extremer Überladung

Einen nicht alltäglichen Verkehrsverstoß entdeckten Beamte der Verkehrspolizei Tübingen am Donnerstagvormittag in der Hegelstraße. Dort fiel der Streifenbesatzung kurz vor 11.30 Uhr ein Mercedes Lkw auf, der offensichtlich deutlich überladen hatte. Bei der anschließenden Kontrolle des 22-jährigen Lenkers und seines Transportfahrzeuges bestätigte sich der Verdacht. Eine Wägung ergab eine Überschreitung des Gesamtgewichts um mehr als 50 %. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (gj)

