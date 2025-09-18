Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 18.09.2025

10.42 Uhr Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen nach Sanierung wieder zurück am bisherigen Standort

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen:

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen bleibt am Dienstag, dem 23. September geschlossen. Bitte nachstehende, korrigierte Pressemeldung verwenden:

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ist ab kommenden Mittwoch, 24. September 2025, unter der neuen / alten Anschrift:

70771 Leinfelden-Echterdingen (OT Leinfelden) Kornblumenweg 4 Telefon 0711 / 903770

erreichbar.

Nach Abschluss der mehrjährigen und umfangreichen Baumaßnahmen des Dienstgebäudes im Kornblumenweg versehen die Beamten des Polizeipostens ab Mittwoch ihren Dienst wieder im frisch sanierten Dienstgebäude in Leinfelden. Die bisherige Telefonnummer bleibt bestehen, sodass der Polizeiposten telefonisch wie gewohnt erreichbar bleibt.

Während der Umzugsmaßnahmen am Dienstag, dem 23. September, bleibt der Polizeiposten geschlossen. In dieser Zeit wenden Sie sich bitte an das

Polizeirevier Filderstadt 70794 Filderstadt Karl-Benz-Straße 23 Telefon 0711/7091-3

oder in dringenden Fällen an die Notrufnummer 110. (cw)

