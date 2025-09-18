PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen nach Sanierung wieder zurück am bisherigen Standort

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES):

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ist ab kommenden Mittwoch, 24. September 2025, unter der neuen / alten Anschrift:

           70771 Leinfelden-Echterdingen (OT Leinfelden)
                 Kornblumenweg 4
                 Telefon 0711 / 903770

erreichbar.

Nach Abschluss der mehrjährigen und umfangreichen Baumaßnahmen des Dienst-gebäudes im Kornblumenweg versehen die Beamten des Polizeipostens ab Mittwoch ihren Dienst wieder im frisch sanierten Dienstgebäude in Leinfelden. Die bisherige Telefonnummer bleibt bestehen, sodass der Polizeiposten telefonisch wie gewohnt erreichbar bleibt.

Während der Umzugsmaßnahmen am Dienstag, dem 23. April, bleibt der Polizeiposten geschlossen. In dieser Zeit wenden Sie sich bitte an das

           Polizeirevier Filderstadt
           70794 Filderstadt
           Karl-Benz-Straße 23
           Telefon 0711/7091-3

oder in dringenden Fällen an die Notrufnummer 110. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

