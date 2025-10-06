Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 6: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 05.10.2025, sind auf der B 6 in Hannover-Stöcken zwei Fahrzeuge kollidiert. Eine 29-jährige Autofahrerin wurde dabei verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 36-jähriger Mann aus Hannover gegen 06:00 Uhr mit seinem grauen VW Golf die B 6 in Fahrtrichtung Hannover. Zur gleichen Zeit bog eine 29-jährige Frau aus Hannover mit ihrem schwarzen Ford Puma von der Stöckener Straße aus Richtung Seelze-Letter kommend nach links auf die Bundesstraße in Richtung Autobahn 2 ab. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 29-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 36-Jährige blieb körperlich unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte beim Fahrer des VW Golf eine Atemalkoholkonzentration von 0,58 Promille fest. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet der Verkehrsunfalldienst Hannover Zeuginnen und Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, pk, fas

