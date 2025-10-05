Polizeidirektion Hannover

POL-H: Garbsen: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem schwerem Raub auf Busfahrer

Hannover (ots)

Am Samstagmorgen, 04.10.2025, hat ein bislang unbekannter Täter einen 50 Jahre alten Busfahrer im Garbsener Ortsteil "Auf der Horst" mit einer mutmaßlichen Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als der Busfahrer dies verweigerte, flüchtete der Täter in Richtung der Bushaltestelle "Sperberhorst". Weder der 50-Jährige noch die vier Fahrgäste im Bus wurden körperlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover betrat der Täter gegen 08:50 Uhr an der Haltestelle "Auf der Horst" den Bus durch die Vordertür. Er bedrohte den Busfahrer mit einer mutmaßlichen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld, was dieser verweigerte. Daraufhin forderte der Täter die Herausgabe der Geldbörse des Fahrers, was dieser wiederum ablehnte. Hierauf flüchtete der Täter aus dem Bus. Während der Tat befanden sich vier Fahrgäste im Bus. Sie wurden nicht verletzt.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Täter ein. Der Unbekannte war circa 20 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und mollig. Er hatte einen Kinn- und Schnurrbart. Der Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Daunenjacke. Er sprach Deutsch mit einem Akzent. Die Fahndung nach dem Täter und nach einer mutmaßlichen Waffe verlief erfolglos.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell