Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 33-Jähriger in Hannover-Wülfel angeschossen und ausgeraubt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Sonntag, 05.10.2025, im hannoverschen Stadtteil Wülfel von einem bislang unbekannten Täter angeschossen und ausgeraubt worden. Dabei wurde er schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover war der 33-Jährige gegen 00:10 Uhr auf der Völgerstraße auf dem Nachhauseweg, als er plötzlich Druckschmerzen verspürte und zu Boden sackte. In diesem Moment trat ein Unbekannter an ihn heran und forderte die Herausgabe seines Mobiltelefons. Dieser Aufforderung kam der Mann nach. Der Unbekannte flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der 33-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Polizei leitete umgehend eine umfangreiche Fahndung nach dem Täter ein. Der Täter konnte nur vage beschrieben werden. Lediglich bekannt ist, dass er circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet und maskiert war. Leider führte die Fahndung nicht zum Auffinden des Räubers. Auch die Absuche des Nahbereichs nach einer mutmaßlichen Schusswaffe blieb erfolglos.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter oder der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell