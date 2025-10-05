Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 63-Jähriger aus Hannover-Bothfeld wieder da

Hannover (ots)

Seit Samstag, 04.10.2025, hat das Polizeikommissariat Hannover-Lahe nach einem 63-Jährigen gesucht, der unbemerkt ein Pflegeheim in Hannover-Bothfeld verlassen hatte. Dazu wurde auch ein Foto des Vermissten veröffentlicht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6131187).

Am Sonntag, 05.10.2025, trafen Einsatzkräfte gegen 12:00 Uhr nach einem Hinweis den dementen und orientierungslosen Mann in einer Senioreneinrichtung in der Gebrüder-Hartmann-Straße an. Der 63-Jährige ist wohlauf und wurde zurück ins Pflegeheim gebracht.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und für die Unterstützung bei der Suche. Das Bild aus der ursprünglichen Meldung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /nash

