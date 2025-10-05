Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 63-Jähriger aus einem Pflegeheim vermisst - Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Eugenius B. geben?

Hannover (ots)

Seit Samstag, 04.10.2025, sucht das Polizeikommissariat Hannover-Lahe nach einem 63 Jahre alten Mann. Mitarbeitende eines Pflegeheims im hannoverschen Bothfeld bemerkten seine Abwesenheit, nachdem der stark demente und orientierungslose Mann das Heim offensichtlich unbeobachtet verlassen hatte. Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, wird die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verließ der 63-jährige Eugenius B. gegen 19:00 Uhr das Pflegeheim im Heidkampe unbemerkt. Eine Absuche des Außengeländes, des Nahbereichs und der bisherigen Anlaufadressen blieb erfolglos. Daher veröffentlicht die Polizei nun ein Foto des Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Eugenius B. ist circa 1,85 Meter groß und von schlanker Statur. Auffällig sind seine dicken Beine, da sich in seinen Beinen Wasser sammelt. Er hat dunkle, leicht graumelierte Haare. Letztmalig wurde der Mann mit einem dunklen blauen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose und dunklen Crocs bekleidet gesehen. Der 63-Jährige ist nicht menschenscheu, sondern gesellig und führt gerne Unterhaltungen. Er spricht Deutsch und Polnisch.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vermissten und/ oder seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3315 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell