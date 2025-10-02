Polizeidirektion Hannover

POL-H: Davenstedt/Badenstedt: Zwei Seniorinnen angegangen - Polizei bittet um Hinweise zu dunklem Kombi

Hannover (ots)

Zwei Seniorinnen sind am Sonntag, 28.09.2025, und am Dienstag, 01.10.2025, von bislang unbekannten Personen in einem dunklen Kombi bedrängt worden. In einem Fall blieb es bei einem Versuch, im anderen Fall raubte eine Frau der Seniorin ein Schmuckstück vom Arm. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntagabend hielt gegen 18:00 Uhr im Bereich Am Soltekampe zwischen Plantagenstraße und Woermannstraße ein dunkler Kombi neben einer 74-Jährigen. Die Beifahrerin des Pkw sprach die Seniorin an. Als diese näher an den Pkw herantrat, griff die Beifahrerin den Arm der 74-Jährigen, versuchte ihr Schmuck in die Hand zu legen und forderte 200 Euro. Die 74-Jährige riss sich los und blieb unverletzt. Der Pkw fuhr anschließend davon.

Am Dienstagvormittag gegen 10:00 Uhr fuhr ebenfalls ein dunkler Kombi in der Woermannstraße zwischen der Davenstedter Straße und dem Wegsfeld neben eine 68-Jährige. Auch hier sprach eine Frau von der Beifahrerseite aus die Seniorin an. Anschließend ergriff sie den Arm der Frau und riss ihr ein Armband vom Handgelenk. Die 68-Jährige wurde leicht verletzt, als sie sich losriss.

In beiden Fällen saß ein Mann am Steuer des Fahrzeugs. Laut Beschreibung handelt es sich bei ihm um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren. Die Beifahrerin war jeweils etwa 50 Jahre alt, kräftig und trug ein Kopftuch.

Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Vorfällen, dem Fahrzeug oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. /ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell