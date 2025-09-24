PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer flüchtet nach Unfall mit Fußgängerin - Polizei sucht Zeugen

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Detmolder Straße mit der Straße Zum Kurwald in Bad Lippspringe hat sich eine Fußgängerin am Dienstagmorgen, 23. September, leichte Verletzungen zugezogen. Ein mutmaßlich beteiligter Radfahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 59-jährige Frau überquerte gegen 09.45 Uhr aus Schlangen kommend die Straße Zum Kurwald, als sie vermutlich von einem Fahrradfahrer von hinten angefahren wurde. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Einen Rettungswagen benötigte die Frau nicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall und zu dem Radfahrer geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

