POL-PB: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Delbrück-Westenholz (ots)

(md) Am Mittwochmorgen verletzte sich eine Radlerin in Delbrück-Westenholz bei einem Unfall mit einem Firmenfahrzeug am Randweg in Delbrück-Westenholz schwer.

Der Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs beabsichtigte, gegen 07.14 Uhr seinen Firmenbulli mit Anhänger rückwärts auszuparken. Dabei übersah er augenscheinlich eine 85-jährige Frau, die mit ihrem Pedelec hinter ihm die Straße befuhr.

Die Frau, die keinen Helm trug, kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Es entstand weiterhin Sachschaden. Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

