Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Büroräume - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 19. September, 18.00 Uhr, und Montag, 22. September, 07.00 Uhr, in Büroräume eines Unternehmen an der Halberstädter Straße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten mehrere Büroräume und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell