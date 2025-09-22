PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Jugendlicher Räuber reißt Bauchtasche an sich - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(CK) - Am späten Freitagabend (19.09., 21.50 Uhr) hielt sich ein 17-jähriger Jugendlicher aus Paderborn an der Bushaltestelle Riemekestraße Ecke Hohoffstraße auf und wartete auf den Bus. In dieser Situation trat ein bislang unbekannter jugendlicher Täter an ihn heran und forderte den jungen Mann auf, ihm den Inhalt seiner Bauchtasche zu zeigen. Dabei hielt der Tatverdächtige eine Taschenlampe in der Hand.

Anschließend schlug ihn der Täter mit dem Griff eines Nothammers ins Gesicht und raubte die Umhängetasche mit Schlüssel, Handy und weiteren persönlichen Gegenständen. Der 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Täter flüchtete in Richtung Friedhof und dann weiter parallel zur Riemekestraße. Der junge Mann fuhr nach Hause und informierte seine Mutter, die Polizei wurde erst mit zeitlichem Verzug benachrichtigt. Eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 17-18 Jahre alt, ca. 180 cm, braune, lockige, mittellange Haare, normale Statur, reflektierende, graue Jacke mit aufgesetzter Kapuze, lockere schwarze Hose, schwarze Schuhe, schwarze Maske über Mund und Nase. Er sprach gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Tat machen oder kann sonst Hinweise geben? Wer kann Hinweise zum Täter geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

