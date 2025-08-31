POL-F: 250831 - 0900 Frankfurt - Bonames: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletztem E-Scooterfahrer

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(ha) Am gestrigen Samstagabend (30. August 2025) ereignete sich in Bonames ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer U-Bahn und einem E-Scooterfahrer, der in Folge des Unfalls tödlich verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich gegen 20:00 Uhr. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der 16-jährige E-Scooterfahrer auf der Straße "Homburger Hohl" aus Richtung Homburger Landstraße kommend in Richtung Schwertmannstraße. Beim Überqueren des dortigen Bahnübergangs wurde er dann durch die einfahrende U-Bahn erfasst und schwerverletzt. Kurz darauf eintreffende Rettungs- und Polizeikräfte leisteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der 16-Jährige erlag jedoch kurz darauf in einem umliegenden Krankenhaus seinen Verletzungen.

Nach ersten Ermittlungen stand das Signal zum Überqueren des Bahnübergangs auf Rot, die Unfallermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

