Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 0897 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Polizisten nehmen Mann mit Anscheinswaffe fest

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte stoppten am gestrigen Freitagmorgen (29. August 2025) einen Mann, der zuvor mit einer täuschend echt aussehenden Softairwaffe Menschen im Bahnhofsviertel bedroht hatte.

Polizeibeamte im Video-Operation-Center bemerkten den Mann gegen 10:50 Uhr im Bereich der Taunusstraße, zunächst konnten sie nur erkennen, dass er eine Art von Langwaffe in der Hand hielt. Der Videooperator gab diese Information umgehend an die eingesetzten Streifen weiter. Mit einem großen Aufgebot an Polizistinnen und Polzisten gelang es so, den Mann kurz darauf festzunehmen. Es stellte sich dann schnell heraus, dass es sich bei der Langwaffe um eine defekte Softairwaffe handelte, die die Beamten sicherstellten.

Über die Videoaufnahmen der Polizei konnte nachvollzogen werden, dass der 33-jähirge Wohnsitzlose die Softairwaffe auch mehrfach auf vorbeifahrende Autos richtete, weshalb die Polizisten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Bedrohung aufnahmen. Zusätzlich bestand noch ein offener Haftbefehl gegen den Beschuldigten, diesen konnte er jedoch durch Bezahlung einer Geldsumme abwenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell