Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250829 - 0895 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Urinieren gegen eine Hauswand

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Donnerstagmittag (28. August 2025) nahmen Polizisten einen Mann fest, der Betäubungsmittel bei sich hatte und die Beamten zuvor beleidigte. Ausgangssachverhalt für die Kontrolle war das Urinieren gegen eine Hauswand.

Den Einsatzkräften, die gerade Kontrollmaßnahmen im Bahnhofsgebiet durchführten, fiel der Mann gegen 13:05 Uhr auf, als dieser unmittelbar neben der dortigen öffentlichen Toilette gegen eine Hauswand urinierte. Als die Polizisten daraufhin eine Personenkontrolle durchführten, baute er sich aggressiv vor den Beamten auf, weshalb sie ihm Handfesseln anlegten. Während den Maßnahmen bedrohte und beleidigte er die Polizisten wiederholt. Als sie ihn dann zum Fahrzeug brachten, trat er einem der Beamten gegen das Knie. Im Zuge der nachfolgenden körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten eine kleine Menge Kokain (ca. 0,5 Gramm) in seinem Besitz.

Nach Durchführung einer Erkennungsdienstlichen Maßnahme wurde er vor dem Polizeipräsidium entlassen, er muss sich jetzt für die benannten Handlungen verantworten.

