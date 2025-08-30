PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 0898 Frankfurt - Sachsenhausen: Trickdiebin auf dem Museumsuferfest festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten gelang am gestrigen Freitagabend (30. August 2025) die Festnahme einer Trickdiebin, die zuvor zusammen mit ihrer Begleitung, Waren im Wert von ca. 850 Euro bei einem Stand des Museumsuferfestes geklaut hatte.

Die Beamten bemerkten eine Gruppe von drei Frauen und einem kleinen Kind gegen 19:35 Uhr in Höhe des Hohlbeinsteges. Die Frauen verhielten sich auffällig, schließlich konnten die Beamten sehen, wie zwei aus der Gruppe die Verkäuferin an einem dortigen Stand ablenkten, während die dritte im Beisein eines kleinen Kindes mehrere Bekleidungsstücke an sich nahm und dann den Bereich verlies. Sofort danach konnte die Frau mit dem Kind festgenommen werden, den Mittäterinnen gelang es sich zu entfernen, sie konnten nicht mehr angetroffen werden.

Bei der Frau fanden die Beamten weiterhin ein Butterflymesser, da sie über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt, wurde sie mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert. Das Kind wurde in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Stehlgut im Wert von ca. 850 Euro wurde an die Standbesitzerin ausgehändigt.

