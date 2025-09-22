PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit einem Baum

Salzkotten, L 637 (ots)

(HajoS) Am Montagnachmittag fuhr ein 62-Jähriger aus Verl mit seinem Motorrad von Salzkotten aus über die L 637 in Richtung Büren-Brenken. Etwa 1,5 Kilometer vor dem Kreisverkehr Alter Hellweg kam der Verler aus bisher ungeklärter Ursache auf geradem Streckenverlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Motorrad kollidierte mit einem Straßenbaum. Ein vorbeikommender Verkehrsteilnehmer begann vor Ort mit Reanimationsmaßnahmen, die von eingesetzten Rettungskräften fortgesetzt wurden. Trotz aller Bemühung verstarb der 62-Jährige am Unfallort. Für die Unfallaufnahme wurde die L 637 zwischen dem Kreisverkehr zur K 37 und der Einmündung Hölter Weg gesperrt Weiterhin wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Paderborner Polizei eingesetzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

