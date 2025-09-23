PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Kellereinbruch gesucht

Paderborn (ots)

Unbekannte brachen zwischen Samstag, 20. September, 17.00 Uhr und Sonntag, 21. September, 18.30 Uhr in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Besenstraße in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung.

Der Aufbruch ihres Kellerraums fiel der 82 Jahre alten Bewohnerin am Montagmorgen auf uns sie alarmierte die Polizei. Unbekannte hatten den Raum aufgebrochen, durchwühlt und waren in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

