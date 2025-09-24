POL-PB: Kabeldiebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht
Paderborn-Elsen (ots)
(md) Unbekannte stahlen im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18. September, 16.00 Uhr und Dienstag, 23. September, 12.00 Uhr Kabel von einer Baustelle an der Josefstraße in Paderborn-Elsen. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Diebstahl fiel einem Mitarbeiter der Baustelle am Dienstagmittag auf und er alarmierte die Polizei. Insgesamt stahlen die Täter rund 30 Meter Kabel und flohen in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell