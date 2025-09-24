PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Erneuter Diebstahl von Delbrücker Baustelle

Delbrück (ots)

(md) Zwischen Montag, 22. September, 20.00 Uhr und Dienstag, 23. September, 17.30 Uhr, gingen Unbekannte erneut ein Baustellengelände am Lipshof in Delbrück an und stahlen Bauwerkzeuge (vgl. Pressebericht vom 18.09.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6119948).

Der oder die Täter brachen eine Baucontainer auf und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung. Sie stahlen hochwertiges Bauwerkzeug im vierstelligen Wertebereich. Bereits am Tag zuvor zeichnete die Videoüberwachung des Nachbargebäudes einen versuchten Einbruch auf. Die Person war männlich, mit Cappie, Hoodie und Rucksack bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

