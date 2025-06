Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fröhnd: Quad-Fahrer bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Mit seinem Quad befuhr am Freitag, 20.06.2025 gegen 11.50 Uhr ein 30 Jahre alter Mann die K 6303 zwischen Künaberg und Hinterstadel. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter. Dabei verletzte er sich schwer und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Quad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Neben der Polizei und den medizinischen Kräften war auch die Feuerwehr Fröhnd und die Bergwacht vor Ort.

