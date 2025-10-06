Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Hannover-Ricklingen leicht verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntag, 05.10.2025, in Hannover-Ricklingen ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Ein 55-Jähriger stürzte mit seinem Motorrad auf der Stammestraße, nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer die Vorfahrt missachtend in diese einbog. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 55-jährige Hannoveraner gegen 10.55 Uhr mit seiner Honda die Stammestraße stadteinwärts in Richtung Stadionbrücke. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf der Düsternstraße in Richtung der Stammestraße. Im Bereich der Einmündung beider Straßen bog der Autofahrer nach rechts in die Stammestraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt des 55-jährigen Motorradfahrers. Um einem Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Krad-Fahrer stark, kam ins Schleudern und stürzte zu Boden. Hierdurch wurde der Hannoveraner leicht verletzt. Ohne Hilfe zu leisten, fuhr der unbekannte Autofahrer mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung davon. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Mann in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro beziffert.

Erste Zeugenaussagen ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen hellgrauen SUV/ Geländewagen handelte.

Die Verkehrsunfalldienst Hannover hat ein Strafverfahren wegen der fahrlässigen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, zum flüchtigen Pkw und/ oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /pk, ms

