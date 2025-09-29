POL-HX: Diebstahl aus Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Bad Driburg (ots) - Am Samstag, 27. September, wurde in Bad Driburg die Leiche einer weiblichen Person gefunden. Vieles spricht dafür, dass es sich dabei um die gesuchte Annemarie L. handelt, die seit dem 14. September in Bad Driburg vermisst wird. Die endgültige Bestätigung zur Identität der gefundenen Person steht noch aus, aber verschiedene Anhaltspunkte und ...

mehr