POL-HX: Diebstahl aus Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen
Warburg (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 25. - 26. September, drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Straße "Speckgraben" in Warburg ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten mehrere Kanister Diesel. Die Polizei Höxter bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek
