Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebstahl aus Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 25. - 26. September, drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Straße "Speckgraben" in Warburg ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten mehrere Kanister Diesel. Die Polizei Höxter bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

