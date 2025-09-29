Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß zwischen Senior und Kind - Polizei sucht Eltern und weitere Zeugen

Höxter (ots)

Am Mittwoch, 24. September, kam es gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung B64 / Lütmarser Straße in Höhe eines Automatenkiosks zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten ein 86-jähriger Radfahrer und ein bislang unbekanntes Kind miteinander. Beide stürzten und verletzten sich leicht. Passanten leisteten vor Ort Erste Hilfe. Anschließend entfernten sich beide Unfallbeteiligten vom Unfallort. Der Senior begab sich später zur Polizeiwache und meldete den Verkehrsunfall. Die Polizei Höxter bittet nun um Hinweise zu dem beteiligten Kind, das zur Unfallzeit in Begleitung seiner Schwester war. Insbesondere die Eltern des Jungen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 in Verbindung zu setzen./rek

