PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß zwischen Senior und Kind - Polizei sucht Eltern und weitere Zeugen

Höxter (ots)

Am Mittwoch, 24. September, kam es gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung B64 / Lütmarser Straße in Höhe eines Automatenkiosks zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten ein 86-jähriger Radfahrer und ein bislang unbekanntes Kind miteinander. Beide stürzten und verletzten sich leicht. Passanten leisteten vor Ort Erste Hilfe. Anschließend entfernten sich beide Unfallbeteiligten vom Unfallort. Der Senior begab sich später zur Polizeiwache und meldete den Verkehrsunfall. Die Polizei Höxter bittet nun um Hinweise zu dem beteiligten Kind, das zur Unfallzeit in Begleitung seiner Schwester war. Insbesondere die Eltern des Jungen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 in Verbindung zu setzen./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 07:24

    POL-HX: Folgenschwerer Verkehrsunfall im Bereich Steinheim

    Steinheim (ots) - Am Freitag, den 26.09.2025 befuhr ein 37-Jähriger aus Leopoldshöhe mit seinem Pkw die Annette- Von Droste-Hülshoff-Straße in Richtung Ina-Seidel-Weg. Als ihm an einer Engstelle ein Baustellenfahrzeug entgegenkam, wollte er diesem Platz machen und setzte sein Fahrzeug zügig zurück. Dabei übersah er das hinter ihm haltende Fahrzeug und es kam zum ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 07:23

    POL-HX: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

    Höxter (ots) - Am Samstag, 27.09.2025, ereignete sich in Höxter im Kreuzungsbereich der Bachstrasse /Martin-Luther-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei der Beteiligten leicht verletzt wurden. Gegen 19:48 Uhr fuhr ein 25- Jähriger aus Höxter mit seinen Pkw auf der Straße An der Kilianikirche in Fahrtrichtung Bachstraße und beabsichtigte nach links in die Martin-Luther-Straße abzubiegen. Der hinter ihm fahrende ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:44

    POL-HX: Mülltonnenbrand in Brakel - Polizei bitte um Hinweise

    Brakel (ots) - Am Dienstagabend, 23. September, kam es in der Ostheimer Straße in Brakel zu einem Brand. Gegen 23:40 Uhr geriet dort eine Mülltonne in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen auf weitere Objekte verhindern. Personen wurden nicht verletzt, es entstand jedoch Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren