Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Höxter (ots)

Am Samstag, 27.09.2025, ereignete sich in Höxter im Kreuzungsbereich der Bachstrasse /Martin-Luther-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei der Beteiligten leicht verletzt wurden.

Gegen 19:48 Uhr fuhr ein 25- Jähriger aus Höxter mit seinen Pkw auf der Straße An der Kilianikirche in Fahrtrichtung Bachstraße und beabsichtigte nach links in die Martin-Luther-Straße abzubiegen. Der hinter ihm fahrende 22-Jährige Motorradfahrer bog ebenfalls in die Martin-Luther-Straße ab und fuhr in die Fahrerseite des Fahrzeuges. Dabei stürzte er und sein Mitfahrer auf die linke Seite. Eine Unfallzeugin gab an, dass der Pkw-Fahrer sich ordnungsgemäß zum Abbiegen eingeordnet hatte und auch seinen Blinker zeitgerecht gesetzt hatte. Dies wurde von dem auffahrenden Motorradfahrer augenscheinlich nicht rechtzeitig wahrgenommen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro. Der Motorradfahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren ambulanten Behandlung in das Krankenhaus nach Höxter verbracht.

