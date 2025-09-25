Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradfahrer gesucht

Brakel (ots)

Am Freitagnachmittag, 19. September, kam es in Brakel "Am Markt" zu einem Zusammenstoß zwischen einem zweijährigen-Kind und einem Fahrradfahrer. Gegen 16.10 Uhr spielte das Kind auf der dortigen ebenerdigen Wasserfläche. Ein Mann auf einem Fahrrad kam aus der Straße "Hanekamp" gefahren und wollte weiter in Richtung Rathaus. Auf der Wasserfläche kam es dann zum Zusammenstoß. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Nach Zeugenaussagen wurde der Fahrradfahrer von der Mutter des Jungen lautstark vom Unfallort fortgeschickt. Nun suchen die Ermittler den Fahrradfahrer. Er wird gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell