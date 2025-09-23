Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehr als 30 Fahrzeuge in Bad Driburg beschädigt - Tatverdächtiger festgenommen

Bad Driburg (ots)

Am Donnerstag, 18. September, kam es in Bad Driburg im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 14 Uhr zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im Stadtgebiet mehr als 30 Pkw beschädigt. Betroffen sind unter anderem Fahrzeuge, die in der Dringenberger Straße, Peter-Hille-Weg, Königsberger Straße, Alleestraße, Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße abgestellt waren. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Fahrzeuge betroffen sind. Dank aufmerksamer Zeugen, die den Vorfall beobachteten und die Polizei informierten, konnte ein 35-Jähriger aus Bad Driburg noch am selben Tag in Gewahrsam genommen werden. Der Tatverdächtige ist polizeibekannt. Nach ersten Ermittlungen soll er die Fahrzeuge unter anderem mit einer Kuchengabel beschädigt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Richter die Ingewahrsamnahme an, um die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich derzeit auf etwa 100.000 Euro. Die Polizei Höxter bittet weitere Geschädigte sowie mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell