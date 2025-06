Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgänger schwer verletzt

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr eine 39-jährige VW-Fahrerin die Bad Hersfelder Straße in Richtung Schwanseestraße. Vor ihr fuhr ein 81-jähriger Nissan-Fahrer in die gleiche Richtung. Beide musste an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifahren. In dem Moment kam ein 80-jähriger Fußgänger aus dem Weimahallenpark und wollte die Straße Richtung Schwanseebad überqueren. Der 81-Jährige im Nissan nahm den Fußgänger wahr und bremste bis zum Stillstand. Hierbei kam es zu keiner Kollision. Die 39-Jährige VW-Fahrerin bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass sie auf den Nissan auffuhr. Dieser wurde folglich nach vorn geschoben und kollidierte mit Fußgänger, welcher zu Fall kam. Er wurde hierbei schwerverletzt in ein Klinikum gebracht. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1750 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell