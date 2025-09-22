Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Borgentreich (ots)

In der Zeit von Donnerstagmittag, 18. September, 13 Uhr, bis Freitagvormittag, 19. September, 10 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Ziegenmarkt" in Borgentreich-Großeneder eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Ob sie dabei Beute machen konnten, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des "Ziegenmarkts" bemerkt haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell