PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Borgentreich (ots)

In der Zeit von Donnerstagmittag, 18. September, 13 Uhr, bis Freitagvormittag, 19. September, 10 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Ziegenmarkt" in Borgentreich-Großeneder eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Ob sie dabei Beute machen konnten, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des "Ziegenmarkts" bemerkt haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 12:40

    POL-HX: Mögliche Geschädigte nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

    Höxter (ots) - Am Freitag, 19. September, kam es gegen 11.50 Uhr auf der Straße "Bödexer Tal" zwischen Bödexen und Albaxen zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein roter Mercedes die Strecke in Fahrtrichtung Albaxen. Kurz hinter der Ortschaft Bödexen setzte der Fahrer auf Höhe einer Verkehrsinsel zum Überholen eines ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:03

    POL-HX: Betrunkener Radfahrer stürzt

    Höxter (ots) - Am Samstagnachmittag, 20. September, kam es auf dem Rad- und Fußweg am Hindenburgwall in Höxter zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-Jähriger aus Höxter war dort mit seinem Fahrrad unterwegs, als er die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Der Mann verletzte sich dabei leicht, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 10:04

    POL-HX: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

    Höxter-Albaxen (ots) - Am Freitagnachmittag (19.09.25, 17:00 Uhr) ist es auf der B64 zwischen Höxter und Holzminden zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 32-jährige aus Paderborn fuhr zusammen mit ihrer 29-jährigen Beifahrerin aus Paderborn in einem Opel Richtung Holzminden. Ein 67-jähriger aus Höxter kam ihr mit seinem Ford entgegen. Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund geriet der Ford auf den Fahrstreifen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren