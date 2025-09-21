Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Höxter-Albaxen (ots)

Am Freitagnachmittag (19.09.25, 17:00 Uhr) ist es auf der B64 zwischen Höxter und Holzminden zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 32-jährige aus Paderborn fuhr zusammen mit ihrer 29-jährigen Beifahrerin aus Paderborn in einem Opel Richtung Holzminden. Ein 67-jähriger aus Höxter kam ihr mit seinem Ford entgegen. Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund geriet der Ford auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, so dass es trotz Ausweichmanövers des Opels zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Alle Unfallbeteiligten wurden verletzt ins Krankenhaus Höxter eingeliefert. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Beiden Insassen des Opels wurden leicht verletzt. Die B64 war zeitweise zwecks Unfallaufnahme komplett gesperrt. / RS

