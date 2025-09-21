Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Warburg (ots)

Am Samstagnachmittag (20.09.2025, 17:15 Uhr) befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Warburg die B7 von Warburg Richtung Ossendorf. Eine 46-jährige Fahrzeugführern aus Bad Lippspringe befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem PKW die B252 und beabsichtigte, an der Einmündung zur B7 nach links in Richtung Warburg abzubiegen. Hierbei übersah sie das Motorrad, so dass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam ins Krankenhaus nach Brakel. Im PKW wurden die Fahrzeugführerin und ein 8-jähriges Kind leicht verletzt in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert. Die B7 war im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt. /RS

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell