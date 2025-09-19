Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit 177 km/h durch den Berufsverkehr

Nieheim (ots)

Am Freitag, 19. September, führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Höxter zwischen 12 und 14 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Ostwestfalenstraße B252 im Bereich Nieheim-Holzhausen durch.

Die höchste Überschreitung wurde bei einem 24-jährigen Mercedesfahrer aus Bad Pyrmont festgestellt. Bei erlaubten 100 Km/h wurde er mit 177 km/h im Berufsverkehr gemessen. Nach Toleranzabzug wird der Fahrer mit einem Bußgeld von mindestens 700 Euro rechnen müssen.

Weil bei ihm als Fahranfänger bereits wegen anderer Verstöße eine Probezeitverlängerung angeordnet wurde, droht ihm nun die Entziehung seiner Fahrerlaubnis. Bei dem Fahrzeug war zudem der Termin zur Hauptuntersuchung um mehr als acht Monate verstrichen, so dass auch die Halterin mit einem Bußgeld rechnen muss.

Neben diesem Raser waren an der Kontrollstelle zwei weitere Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. In einem Fall reichte ein Verwarngeld, im anderen Fall wird der Verstoß ebenfalls in einem Bußgeldverfahren geahndet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell