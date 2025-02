Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Mehrere Sachbeschädigungen und ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Friesenheim/Köngernheim/Undenheim (ots)

In der Nacht von Freitag, 07.2025, auf Samstag ,08.02.2025, wurde in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 10.00 Uhr in der Gemarkung Friesenheim eine Sitzbank durch Feuer beschädigt. Der Sachschaden an der Bank wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Weiterhin kam es in der Nähe zu einem Einbruch, Vandalismus und einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz in einen Schrebergarten. Es wird davon ausgegangen, dass beide Taten in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Durch die Ortsgemeinde Friesenheim wurden anschließend Schilder mit einem Zeugenaufruf und einer ausgelobten Belohnung aufgestellt. Auch diese wurden zwischenzeitlich beschädigt.

Die Polizeiinspektion Oppenheim ermittelt aufgrund von Sachbeschädigungen und einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter 06133 933 100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell