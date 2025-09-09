Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: 270.000 Euro Schaden - Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Steuerhinterzieher am Flughafen Frankfurt am Main fest

Frankfurt/Main (ots)

Er wurde von dem Amtsgericht Wuppertal wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung per Haftbefehl gesucht: Am gestrigen Tag gelang es Kräften der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt einen 45-jährigen deutschen Staatsangehörigen bei seiner Einreise aus Rumänien festzunehmen.

Ihm wird vorgeworfen, in den Jahren 2019 bis 2021 als Inhaber eines Unternehmens keine Steuerklärungen abgegeben und dadurch Steuern in Höhe von rund 270.000 Euro hinterzogen zu haben. Gegen den Mann war daher durch die Staatsanwaltschaft Wuppertal Anklage zum Schöffengericht am Amtsgericht Wuppertal erhoben worden. Da er sich dem Verfahren entzog erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl, der heute vollstreckt werden konnte.

Zudem führte der Mann bei seiner Festnahme falsche polnische Dokumente mit sich, weshalb er sich nun zusätzlich in einem Ermittlungsverfahren wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen verantworten muss.

Der Festgenommene wurde am heutigen Tag an die Justizbehörden Frankfurt am Main übergeben und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell