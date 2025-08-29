Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei verhaftet gesuchten Betrüger und entdeckt gefälschte Identitätskarte

Frankfurt/Main (ots)

Am Donnerstag, den 28. August 2025, gelang Kräften der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main die Festnahme eines 29-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Dem Beschuldigten wird durch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vorgeworfen, ein iPhone 13 mit gefälschten 50-Euro-Scheinen erworben zu haben. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Doch damit nicht genug: Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zudem Hinweise, dass der 29- Jährige sich bereits zuvor unerlaubt in der Bundesrepublik aufgehalten habe und einer illegalen Beschäftigung nachgegangen war. Außerdem führte er eine totalgefälschte türkische Identitätskarte mit sich, die auf eine andere Person ausgestellt war. Die 21-jährige Türkin wartete bereits am Flughafen auf ihn.

Die Frau gab an, die ID-Karte für einen Ausbildungsvertrag zu benötigen.

Nun muss sich der 29-Jährige Mann zusätzlich wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts und des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell