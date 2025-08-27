Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gefälschter Aufenthaltstitel und Anscheinswaffe - Bundespolizei stoppt Schwarzfahrer am Fernbahnhof

Frankfurt/Main (ots)

Gestern haben Bundespolizisten einen 48-jährigen Ukrainer am Fernbahnhof des Flughafen Frankfurt am Main vorläufig festgenommen. Der Mann kam ohne gültigen Fahrschein mit einem ICE aus Köln.

Bei der Kontrolle wies sich der Ukrainer mit einem tschechischen Aufenthaltstitel gegenüber den eingesetzten Beamten aus. Hierbei handelte es sich jedoch um eine Fälschung. Bei einer späteren Durchsuchung fanden die Bundespolizisten zudem einen gefälschten tschechischen Führerschein sowie eine Anscheinswaffe von Typ Walther P99. Darüber hinaus besaß der Mann einen echten und gültigen polnischen Aufenthaltstitel.

Gegen den 48-Jährigen wird nun u.a. wegen Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Leistungserschleichung ermittelt. Die Anscheinswaffe wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell