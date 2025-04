Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Antisemitisches Plakat aufgehängt: Ermittlungen wegen Volksverhetzung

Hanau (ots)

(lei) Nachdem im öffentlichen Verkehrsraum vor der Karl-Rehbein-Schule (Im Schloßhof) ein antisemitisches Plakat aufgetaucht ist, hat die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen nun Ermittlungen wegen Verdachts er Volksverhetzung gegen unbekannt eingeleitet. Der etwa 70 mal 70 Zentimeter große Aushang wurde offenbar am Montag in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr im Nahbereich des Eingangs der Schule mit Kabelbindern an einen Plakataufsteller befestigt, an dem Abitur-Plakate wegen der aktuellen Prüfungen hingen. Angezeigt wurde die Tat am Dienstag.

Wer Hinweise auf den oder die Verantwortlichen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen (06181 100-123). Die Ermittler schließen nicht aus, dass es einen Zusammenhang mit einer Veranstaltung der Jüdischen Gemeinde Hanau gibt, die am Dienstagabend im angrenzenden Congress Park Hanau stattfand.

Offenbach, 30.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

