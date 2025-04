Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erneut brannte ein Hochsitz: Wer kann Hinweise geben?

Rodgau (ots)

(lei) Im Sickenhöfer-Nieder-Röder Weg bei Nieder-Roden brannte am Dienstagnachmittag ein Hochsitz in der Nähe eines Bachlaufes. Im Zuge des Löscheinsatzes tat die hinzugerufene Feuerwehr noch was sie konnte, die südlich des Stadtteils in der Feldgemarkung stehende Holzkonstruktion brannte letztlich jedoch komplett nieder, sodass der Schaden vorerst auf etwa 2.000 Euro beziffert wird. Die ebenfalls eingebundene Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Brandstiftung.

Zuletzt standen mehrere Hochsitze rund um Rödermark und Dietzenbach in Flammen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6018612). Ob ein Zusammenhang zum aktuellen Brand besteht, wird jetzt durch die Kriminalpolizei geprüft, die Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 069 8098-1234 aufnimmt.

Offenbach, 30.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

