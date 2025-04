Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht: Roter BMW gestohlen; Baustellendiebe waren zugange und BMW verschmiert, zerkratzt und beschädigt

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugen gesucht: Roter BMW gestohlen - Großkrotzenburg

(cb) Autodiebe stahlen am Sonntag, zwischen 9 Uhr und 20.30 Uhr, einen am Fahrbahnrand geparkten roten BMW X3 mit GN-Kennzeichen. Wie die unbekannten Täter die technischen Sicherungen überwinden konnten, ist nun Teil der beim Fachkommissariat geführten Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Baustellendiebe waren zugange - Erlensee / Langendiebach

(cb) Baustellendiebe klauten von einer Baustelle in der Fröbelstraße (einstellige Hausnummern) Baumaschinen, Werkzeuge und Kabeltrommeln im Wert von etwa 15.000 Euro. Laut derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Ganoven zwischen Samstag, 15 Uhr und Dienstag, 11 Uhr, auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem gesicherten Raum des Neubaus. Aus diesem nahmen sie anschließend ihre Beute mit. Die Ermittler der Polizeistation Hanau II nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

3. BMW verschmiert, zerkratzt und beschädigt - Rodenbach

(cb) Wer macht sowas? Diese Frage stellt sich ein 22-jähriger Besitzer eines BMW M4, nachdem er am Montagabend feststellte, dass Unbekannte seinen grauen Wagen beschädigt hatten. Zuvor hatte der Fahrzeugbesitzer seinen M4 gegen 8.30 Uhr am Fahrbahnrand der Schillerstraße abgestellt. Bei seiner Rückkehr, gegen 21.30 Uhr, stellte er fest, dass die Täter einen wasserfesten Stift genutzt hatten, um verschiedene Beleidigungen auf dem Lack zu hinterlassen. Außerdem zerkratzten sie das komplette Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand, auch die Scheinwerfer und das Dach ließen sie hierbei nicht aus. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II zu melden.

Offenbach, 29.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell