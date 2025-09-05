Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei verhaftet gesuchten Sexualstraftäter am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Am Donnerstag, den 4. September 2025, gelang Kräften der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main die Festnahme eines 50-jährigen Paraguayers, dem zahlreiche Sexualdelikte vorgeworfen werden. Die Beamten konnten den Mann, welcher per Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bonn gesucht wurde, direkt bei seiner Ankunft aus Sao Paulo noch am Flieger festnehmen.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, Schutzbefohlene und Kinder im Zeitraum von 2008 bis 2019 in 25 Fällen sexuell missbraucht zu haben. Er soll seine eigene Tochter sowie die Tochter seines Bruders missbraucht haben. Bei einer Durchsuchung haben Bundespolizisten USB-Sticks, einen Laptop, ein Smartphone sowie eine DVD aufgefunden und beschlagnahmt. Diese werden nun ausgewertet.

Die Beamten führten den 50-Jährigen im Nachgang dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts vor.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell