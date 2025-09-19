PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Grüner Porsche beschädigt Hecke - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am Sonntag, 14. September, kam es in Folge einer Veranstaltung in Höxter-Brenkhausen zu erheblichen Parkplatzproblemen. Gegen 12.10 Uhr parkte nach Angaben von Zeugen ein grüner Porsche auf einem Grundstück in der Mühlenstraße. Beim Ausparken fuhr der Pkw über einen Vorgarten und beschädigte dabei eine Hecke. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.600 Euro geschätzt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grünen Elektro-SUV gehandelt haben. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

