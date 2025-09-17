PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallgeschädigter gesucht

Höxter (ots)

Am Donnerstag, 11. September, kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Schlesischen Straße in Höxter. Eine 35-jährige Frau aus Höxter wollte mit ihrem Audi aus einer Parklücke ausfahren und touchierte dabei einen abgestellten Pkw. Anschließend begab sie sich in das Geschäft, um den Fahrzeughalter über die Lautsprecher ausrufen zu lassen. Als sie kurze Zeit später an den Unfallort zurückkehrte, war das beschädigte Fahrzeug bereits weggefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem betroffenen Fahrzeug um einen schwarzen VW handeln. Der Halter oder die Halterin dieses Fahrzeugs wird gebeten, sich mit der Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 in Verbindung zu setzen oder mit dem Pkw direkt die Polizeiwache Höxter, Bismarckstraße 18, aufzusuchen./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

