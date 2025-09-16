PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Nieheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 5. September, und Sonntag, 7. September, 19:00 Uhr, kam es in der Sommerseller Straße in Nieheim-Sommersell zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten dabei Wertgegenstände im vierstelligen Eurobereich. Der genaue Umfang der Beute ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Höxter hat den Tatort aufgenommen und Spuren gesichert. Die Ermittler bitten Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Sommerseller Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

