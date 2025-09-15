Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw beschädigt und anschließend geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Am Donnerstag, 4. September, zwischen 15.15 Uhr und 15.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Briloner Straße in Warburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter schwarzer Audi wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

