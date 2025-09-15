PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HX: Pkw beschädigt und anschließend geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Am Donnerstag, 4. September, zwischen 15.15 Uhr und 15.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Briloner Straße in Warburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter schwarzer Audi wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

  • 15.09.2025 – 10:52

    POL-HX: Wohnungseinbruch in Warburg - Polizei sucht Zeugen

    Warburg (ots) - Am Freitag, 12. September, zwischen 9 Uhr und 13:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Neues Tor in Warburg. Die Einbrecher entwendeten Beute im vierstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Höxter bittet nun um Hinweise: Wer hat in dem genannten Zeitraum ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 17:29

    POL-HX: 86-Jährige in Bad Driburg vermisst

    Bad Driburg (ots) - In Bad Driburg wird eine 86-jährige Frau vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie am Sonntag, 14. September, gegen 10.30 Uhr. Sie hielt sich zuletzt in einer Senioreneinrichtung an der Dringenberger Straße auf. Sie hat dann die Einrichtung zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen und ist womöglich ohne Orientierung. Sie ist bekleidet mit einer hellen Hose, graugrüne Wolljacke, gestreiftes T-Shirt und ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 10:29

    POL-HX: 11-Jährige angefahren - Polizei sucht flüchtigen Pkw-Fahrer

    Beverungen (ots) - Am Freitagabend, 5. September, gegen 19 Uhr, kam es in Beverungen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Das Kind war gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester mit dem Fahrrad auf dem Gehweg der Mittelstraße in Höhe der Burgstraße unterwegs. Beim Überqueren der Burgstraße wurde die 11-Jährige von einem ...

    mehr
