Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 11-Jährige angefahren - Polizei sucht flüchtigen Pkw-Fahrer

Beverungen (ots)

Am Freitagabend, 5. September, gegen 19 Uhr, kam es in Beverungen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Das Kind war gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester mit dem Fahrrad auf dem Gehweg der Mittelstraße in Höhe der Burgstraße unterwegs. Beim Überqueren der Burgstraße wurde die 11-Jährige von einem aus dieser Straße kommenden Pkw erfasst. Sie stürzte auf die Motorhaube und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Der Fahrer des beteiligten Pkw hielt kurz an, erkundigte sich nach dem Zustand des Kindes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die 11-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Gemeinsam mit ihrer Schwester fuhr sie nach Hause, wo die Eltern die Polizei verständigten. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Pkw handeln. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell